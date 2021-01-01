Политика , 17 ноя, 12:53
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Кремль выразил готовность разъяснить США и Франции роль Турции в Карабахе
Дмитрий Песков
Москва в случае необходимости готова разъяснить США и Франции роль Турции в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Нет сомнений, что, если наши партнеры по сопредседательству в Минской группе [Россия, США и Франция] нуждаются в разъяснении, эти разъяснения будут представлены», — сказал Песков.
Сейчас страны находятся в регулярном контакте по карабахскому урегулированию по линии дипломатических ведомств, отметил он.
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