Кремль выразил готовность разъяснить США и Франции роль Турции в Карабахе

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Москва в случае необходимости готова разъяснить США и Франции роль Турции в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Нет сомнений, что, если наши партнеры по сопредседательству в Минской группе [Россия, США и Франция] нуждаются в разъяснении, эти разъяснения будут представлены», — сказал Песков.

Сейчас страны находятся в регулярном контакте по карабахскому урегулированию по линии дипломатических ведомств, отметил он.

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