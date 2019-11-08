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МВД предложило ввести уголовные наказания за онлайн-пропаганду наркотиков
МВД сообщило о начале разработки закона о привлечении к уголовной ответственности лиц, склоняющих к употреблению наркотиков в интернете. Ранее разработать такой закон поручил Владимир Путин

В 2020 году в России планируется ввести уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотиков и психотропных веществ в интернете. О начале разработки проекта соответствующего закона МВД сообщило на портале проектов нормативных правовых актов.

«Интернет, как мощный фактор воздействия, активно эксплуатируется в целях пропаганды и незаконной рекламы наркотиков, тиражирования информации о технологиях их производства, что становится одной из значимых проблем, стимулирующих рост наркотизации населения», — объясняется в извещении о подготовке проекта поправок в Уголовный кодекс.

В случае принятия новый закон должен вступить в силу в декабре 2020 года. В соответствии с ним караться будут лица в возрасте 16 лет и старше.

В октябре 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить принятие закона, устанавливающего уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотиков и психотропных веществ через интернет. Данное поручение было по итогам состоявшейся 6 сентября во Владивостоке встречи с представителями общественности. Один из участников встречи рассказал президенту о распространении наркотиков через интернет и предложил создать специальную киберполицию.

«Я не знаю, нужна ли киберполиция, но иметь в виду, что преступники используют изощрённые современные способы распространения, безусловно, МВД должно. Может быть, не отдельно, но в рамках существующих структур по борьбе с распространением наркотиков и прекурсоров мы обязательно это должны будем сделать», — ответил Путин.

В конце октября в Госдуму группой депутатов был внесен проект закона о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. В соответствии с ним за пропаганду наркотиков через интернет предлагалось штрафовать на сумму до 1 млн руб. или лишать свободы на срок до семи лет. Однако уже 6 ноября проект закона был возвращен авторам.

Автор: Евгений Калюков
Теги: наркотики, МВД, интернет
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