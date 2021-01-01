Адвокат историка Соколова подал в суд на «Первый канал»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 76,92 (-0,41) Инвестиции, 14:13
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 91,17 (-0,15) Инвестиции, 14:13
Jeep выпустит серийный внедорожник Wrangler с мотором V8 Авто, 17:44 В юношеской сборной России по футболу 13 человек заразились COVID-19 Спорт, 17:42 В Ивановской области заявили о нехватке мест в моргах из-за COVID Общество, 17:41 Чем экотропы отличаются от обычных дорожек в парке и что такое плоггинг РБК и ДПиООС, 17:37 Совбез одобрил проект стратегии антинаркотической политики до 2030 года Политика, 17:31 Избитый боец ММА Харитонов будет прооперирован за границей Спорт, 17:26 Павлюченко объяснил свои претензии к судье из-за нелюбви поляками русских Спорт, 17:11 Как бренды используют memejacking Pro, 17:10 Россияне назвали главные причины счастья Общество, 17:09 Суд в Москве признал законным взыскание с Twitter 4 млн руб. Технологии и медиа, 17:09 Белоруссия потребовала от Польши выдать основателей Telegram-канала НЕХТА Политика, 17:08 Как «Сименс» развивает индустрию 4.0 в России РБК и «Сименс», 17:07 Суд отменил заочный арест Януковича по делу о событиях на Майдане Общество, 17:01 «Биткоин получил новый импульс». Почему криптовалюта продолжит дорожать Крипто, 16:58
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,69 -0,91% EUR/RUB ₽90,71 -0,95% EUR/USD $1,18 -0,03%
Общество ,  
0 

Адвокат историка Соколова подал в суд на «Первый канал»

Олег Соколов
Олег Соколов (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Александр Торгашев, защитник экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, подал в суд на «Первый канал» с требованием удалить выпуск передачи «Док-ток» и опровергнуть информацию, порочащую честь доверителя. Об этом сам юрист сообщил РБК.

«Сегодня документы уже отправлены, речь идет об опровержении сведений, которые прозвучали в выпуске передачи «Док-ток» на «Первом канале». Это эфир от 19 октября, когда Ксения Собчак брала интервью у Екатерины Пржигодзкой. И Пржигодзкая повторила историю о своих якобы пытках и избиениях в 2008 году», — пояснил адвокат.

Адвокат Соколова подал заявление о возбуждении дела из-за угроз историку
Общество
Олег Соколов (слева)

Торгашев отметил, что его клиент считает утверждения Пржигодзкой ложными, порочащими его честь и достоинство. Поэтому адвокат требует их опровергнуть и удалить с сайта телеканала. «Компенсацию требуем — моральный вред, по тысяче рублей с каждого ответчика, здесь принципиальным является не денежное требование, а именно опровержение порочащих сведений», — заявил Торгашев

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Первого канала».

В сентябре суд принял к рассмотрению иск Соколова о защите чести и достоинства. Историк подал иск к Екатерине Пржигодзкой, которую называют его бывшей возлюбленной, а также к ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» в связи с выходом документального фильма под названием «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона». Фильм появился 22 мая на видеоплатформе Premier.

В ноябре 2019 года Олега Соколова задержали возле реки Мойки в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить рюкзак с женскими руками. При обыске в квартире Соколова были обнаружены другие части тела погибшей. Соколов признался в совершении преступления, ему были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение и хранение оружия).

По версии следствия, убийство произошло 8 ноября во время конфликта на почве ревности. Соколов решил избавиться от трупа и расчленил его.

Сейчас обвиняемый находится под арестом.

Читайте на РБК Pro
Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной Часы пустых разговоров: как руководителю грамотно управлять совещанием Градус отчаяния: как бары Нью-Йорка переключились на коктейли в банках Психолог Таша Эйрих: только у 15% сотрудников все в порядке с самооценкой
новости «Первый канал»
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,68 -0,91% EUR/RUB ₽90,72 -0,94% EUR/USD $1,18 -0,03%
Материалы по теме
Историк Соколов в суде признал вину в убийстве аспирантки Ещенко
Общество
Суд продлил арест обвиняемому в убийстве аспирантки историку Соколову
Общество
Брат убитой аспирантки не стал требовать компенсацию с историка Соколова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter