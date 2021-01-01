Адвокат историка Соколова подал в суд на «Первый канал»

Олег Соколов (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Александр Торгашев, защитник экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, подал в суд на «Первый канал» с требованием удалить выпуск передачи «Док-ток» и опровергнуть информацию, порочащую честь доверителя. Об этом сам юрист сообщил РБК.

«Сегодня документы уже отправлены, речь идет об опровержении сведений, которые прозвучали в выпуске передачи «Док-ток» на «Первом канале». Это эфир от 19 октября, когда Ксения Собчак брала интервью у Екатерины Пржигодзкой. И Пржигодзкая повторила историю о своих якобы пытках и избиениях в 2008 году», — пояснил адвокат.

Торгашев отметил, что его клиент считает утверждения Пржигодзкой ложными, порочащими его честь и достоинство. Поэтому адвокат требует их опровергнуть и удалить с сайта телеканала. «Компенсацию требуем — моральный вред, по тысяче рублей с каждого ответчика, здесь принципиальным является не денежное требование, а именно опровержение порочащих сведений», — заявил Торгашев

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Первого канала».