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ФСИН проверит видео конфликта с участием сотрудников колонии в Кузбассе

Фото:Алексей Белкин / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / ТАСС

В Главном управлении ФСИН по Кемеровской области проверят видеозапись конфликта с участием сотрудников колонии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«По факту размещения в сети интернет видеозаписи с участием сотрудников ИК-37 ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об ответственности должностных лиц», — сообщили в УФСИН.

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«Тайга.Инфо» сообщает, что видеозапись была опубликована в Telegram-канале «Инцидент.Кузбасс». На кадрах видно троих мужчин в форме ФСИН и одного человека в штатском. Они сидят в магазине, после чего начинают громко разговаривать с продавщицей. В разговор вмешивается еще один мужчина с просьбой вежливо разговаривать с женщиной, которая, как он утверждает, приходится ему женой. Далее между ними завязывается словесная перепалка, по данным «Тайга. Инфо», конфликт завершился дракой на улице, которая на видеозапись не попала.

По данным издания, видео было снято в магазине «Пиво Сибири», который находится в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области. Как сообщил изданию источник, близкий к региональному ГУ ФСИН, в конфликте, а потом драке, принимал участие начальник ИК №37 Евгений Овчаров. Также, по данным «Тайги. Инфо», в инциденте участвовал его заместитель по безопасности Сергей Толканов.

ИК №37 расположена в поселке Яя. Это колония строгого режима, рассчитанная на 1010 человек.

В августе 2018 года «Медуза» со ссылкой на супругу одного из осужденных сообщала, что в марте 2018 года ее мужа избили сотрудники в ИК-37. Также сообщалось, что осужденных в этой колонии заставляют называть себя животными, а не по имени. По данному факту региональный СК проводил проверку. В пресс-службе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой после этого сообщили, что информация об избиении заключенного в колонии не подтвердилась.

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