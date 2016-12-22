Омбудсмен не нашел подтверждения избиения заключенного в колонии Кузбасса

Информация об избиении заключенного в ИК-37 Кемеровской области не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

Как заявили в пресс-службе, региональный омбудсмен и представитель обладминистрации выехали в колонию, опросили там 200 заключенных и проверили условия содержания. «Факты избиения заключенных не подтвердились», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, на территории колонии не были найдены осужденные, на которых СМИ ссылались в материалах об избиении. Представитель пресс-службы уточнил, что один из заключенных переведен в другую колонию, а другие находятся на свободе.

Ранее «Медуза» со ссылкой на супругу одного из осужденных писала, что заключенного избивали в ИК-1 города Мариинска в течение нескольких лет. Женщина обращалась во ФСИН, СК и прокуратуру региона, однако они не находили нарушений. В марте 2018 года ее мужа перевели в ИК-37 поселка Яя, где его также избили несколько сотрудников колонии. Кроме того, по словам заключенного, в этой колонии осужденных заставляют называть себя животными, а не по имени.

После публикации СУ СК по Кемеровской области организовало доследственную проверку.