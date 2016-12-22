СК начал проверку сообщений об избиениях в колонии Кемеровской области

Следователи начали доследственную проверку после сообщений СМИ о том, что в одной из колоний Кемеровской области осужденного избили сотрудники учреждения. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

По данным СК, следователи изучат медицинские документы осужденного, проведут судебно-медицинскую экспертизу, а также проанализируют записи с камер видеонаблюдения.

Ранее «Медуза» со ссылкой на Оксану Хаттарову, супругу одного из заключенных, писала, что ее мужа Руслана Курмангалеева избивали в течение нескольких лет. Верховный суд Башкирии приговорил его к 11 годам колонии строгого режима за бандитизм и разбой. Он был этапирован в ИК-1 города Мариинска. В ходе свиданий Курмангалеев жаловался на избиения сотрудниками колонии. Его жена обращалась во ФСИН, СК и прокуратуру региона, однако они не находили нарушений. Через некоторое время Курмангалеева перевели в другой отряд, где, по словам заключенного, он также подвергался ежедневным пыткам и насилию со стороны активистов — осужденных, сотрудничающих с руководством колонии. После инцидента в марте 2018 года, когда Курмангалеев ранил одного из нападавших, его перевели в ИК-37 поселка Яя.

Как сообщил заключенный своему адвокату, после этапирования в новую колонию его избили несколько ее сотрудников. Хаттарова рассказала, что, по словам ее мужа, заключенных в ИК-37 заставляют называть себя животными, а не по имени.