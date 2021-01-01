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Пандемия коронавируса ,  
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Московский депздрав назвал траты на борьбу с коронавирусом

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Около 50 млрд руб. департамент здравоохранения Москвы потратил на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил руководитель департамента Алексей Хрипун на заседании в Мосгордуме, передает «Интерфакс».

По его словам, деньги были направлены на закупку оборудования, средств индивидуальной защиты, лекарств, а также диагностических средств.

Хрипун добавил, что в следующем году на борьбу с COVID-19 власти планируют выделить более 11 млрд руб., из них 10 млрд руб. будут направлены на вакцинацию горожан.

Московский транспорт потратил 1,2 млрд руб. на борьбу с коронавирусом
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на борьбу с пандемией коронавируса столица суммарно планирует потратить около четверти триллиона рублей. Позднее, в октябре, Собянин уточнил, что на борьбу с COVID-19 выделено 284 млрд руб., фактические расходы уже превысили 213 млрд руб.

Ранее о своих расходах на борьбу с эпидемией сообщили в дептрансе. Согласно ответу депутату Мосгордумы Виктору Максимову от департамента, с февраля по август операторы транспорта в Москве потратили 1,2 млрд руб. Средства были направлены на информирование пассажиров, устройства и расходные материалы для дезинфекции, маски и перчатки, а также оплату труда.

Наибольшие расходы у метрополитена — более 1 млрд руб. Далее по количеству затрат следует ГУП «Мосгортранс» (137,1 млн руб.), на третьем месте — Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) —  около 3,6 млн руб.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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департамент здравоохранения Москвы коронавирус
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