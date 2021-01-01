Московский депздрав назвал траты на борьбу с коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Около 50 млрд руб. департамент здравоохранения Москвы потратил на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил руководитель департамента Алексей Хрипун на заседании в Мосгордуме, передает «Интерфакс».

По его словам, деньги были направлены на закупку оборудования, средств индивидуальной защиты, лекарств, а также диагностических средств.

Хрипун добавил, что в следующем году на борьбу с COVID-19 власти планируют выделить более 11 млрд руб., из них 10 млрд руб. будут направлены на вакцинацию горожан.

В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на борьбу с пандемией коронавируса столица суммарно планирует потратить около четверти триллиона рублей. Позднее, в октябре, Собянин уточнил, что на борьбу с COVID-19 выделено 284 млрд руб., фактические расходы уже превысили 213 млрд руб.