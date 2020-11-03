Власти Москвы выделят из бюджета 10 млрд руб. на вакцинацию от COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Власти Москвы выделят в 2021 году из городского бюджета 10 млрд руб. на массовую вакцинацию от коронавируса. Об этом свидетельствует проект бюджета столицы на 2021–2023 годы, сообщается на сайте мэрии.

Всего на цели профилактики инфекционных заболеваний в следующем году будет направлено 12,7 млрд руб. Кроме того, будут профинансированы программы профилактических прививок от пневмококковой и менингоккоковой инфекций, дифтерии, коклюша, вируса папилломы человека и других инфекций.

По подсчетам властей, всего с учетом средств обязательного медицинского страхования (ОМС) на здравоохранение в 2021 году будет потрачено 740 млрд руб. Обеспечение доступности и качества медицинской помощи по приоритетным направлениям, таким как онкология и сердечно-сосудистые заболевания, а также реализация мер по борьбе с COVID-19, включая массовую вакцинацию, станут важнейшей задачей московского здравоохранения в следующем году, отметили в пресс-службе.

В августе власти России объявили о регистрации первой вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, она проходит пострегистрационные испытания. В октябре была зарегистрирована вторая вакцина — разработка государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Кроме того, Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова разрабатывает еще одну вакцину от COVID-19, изготовленную на основе «убитого» цельного вируса.