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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян заявил о нескольких сотнях пропавших без вести в Карабахе солдат

Фото:Alex McBride / Getty Images
Фото: Alex McBride / Getty Images

Несколько сотен армянских военнослужащих пропали без вести в результате вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Sputnik Армения».

Политик выразил надежду, что некоторые солдаты, пропавшие без вести, остались в живых. В частности, Пашинян заявил, что один солдат, который ранее числился в списках пропавших без вести, был обнаружен живым.

По словам премьер-министра, число погибших в Нагорном Карабахе с армянской стороны составляет около 2,4 тыс. человек. Пашинян также отметил, что национальный день траура можно провести после завершения процесса обнаружения тел.

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Командующий российскими миротворцами Рустам Мурадов (второй слева) и президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян (второй справа) во время встречи

В ночь на 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России заключили соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которые продолжались с конца сентября. В соответствии с договоренностями Ереван должен отдать Азербайджану несколько районов, а Россия вводит в регион миротворцев. Также предусмотрен обмен военнопленными и телами погибших между Арменией и Азербайджаном.

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Как сообщал глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, обмен телами военнослужащих начался 13 ноября при посредничестве российской миротворческой миссии и при участии Международного комитета Красного Креста. На следующий день Минобороны Азербайджана заявило, что стороны обменялись телами погибших.

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По словам президента России Владимира Путина, в ходе конфликта в Нагорном Карабахе погибли более 4 тыс. человек, пострадали около 8 тыс. и десятки тысяч стали беженцами.

Нагорный Карабах Никол Пашинян Армения
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