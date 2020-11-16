Пашинян заявил о нескольких сотнях пропавших без вести в Карабахе солдат

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Несколько сотен армянских военнослужащих пропали без вести в результате вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Sputnik Армения».

Политик выразил надежду, что некоторые солдаты, пропавшие без вести, остались в живых. В частности, Пашинян заявил, что один солдат, который ранее числился в списках пропавших без вести, был обнаружен живым.

По словам премьер-министра, число погибших в Нагорном Карабахе с армянской стороны составляет около 2,4 тыс. человек. Пашинян также отметил, что национальный день траура можно провести после завершения процесса обнаружения тел.

В ночь на 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России заключили соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которые продолжались с конца сентября. В соответствии с договоренностями Ереван должен отдать Азербайджану несколько районов, а Россия вводит в регион миротворцев. Также предусмотрен обмен военнопленными и телами погибших между Арменией и Азербайджаном.