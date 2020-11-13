В Карабахе при координации миротворцев начали обмен телами погибших

Командующий российскими миротворцами Рустам Мурадов (второй слева) и президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян (второй справа) во время встречи (Фото: ArayikHarutyunian / Facebook)

В Нагорном Карабахе при посредничестве российской миротворческой миссии и при участии Международного комитета Красного Креста начался процесс обмена телами военнослужащих, погибших в карабахском конфликте между Азербайджаном и Арменией. Об этом в своем Facebook сообщил глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.

«Сегодня по соглашению начался процесс обмена мертвыми телами. Обмен осуществляется с российской миротворческой миссией, Международным комитетом Красного Креста и ГСЧС (комитет по чрезвычайным ситуациям. — РБК) республики», — написал Арутюнян.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября и завершился в ночь на 10 ноября, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. Соглашение предусматривает в том числе вывод армянских подразделений из нескольких районов, а также ввод российских миротворцев.

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