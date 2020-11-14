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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Минобороны Азербайджана сообщило об обмене с Арменией телами погибших

Ожидание обмена на дороге Степанакерт-Шуши
Ожидание обмена на дороге Степанакерт-Шуши (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

При посредничестве российских миротворцев Азербайджан и Армения обменялись телами погибших военнослужащих в боях у города Шуша. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

По данным ведомства, в рамках гуманитарной акции тела погибших военнослужащих ВС Армении были переданы армянской стороне. Также азербайджанской стороной были приняты тела шести своих военнослужащих.

«Эта гуманитарная акция была реализована в соответствии с пунктом восемь Заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года», — пояснили в Минбороны.

В Армении пока эту информацию не прокомментировали.

Накануне о начале обмена телами погибших  сообщил глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян.

Военные действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Стороны обвиняли друг друга в провокациях и обстрелах мирного населения. В ночь на 10 ноября военные действия прекратились. Поводом стало подписание президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным соглашения о прекращении боевых действий. Оно предусматривает в том числе вывод армянских подразделений из нескольких районов и ввод российских миротворцев.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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