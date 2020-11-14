Минобороны Азербайджана сообщило об обмене с Арменией телами погибших

Ожидание обмена на дороге Степанакерт-Шуши (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

При посредничестве российских миротворцев Азербайджан и Армения обменялись телами погибших военнослужащих в боях у города Шуша. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

По данным ведомства, в рамках гуманитарной акции тела погибших военнослужащих ВС Армении были переданы армянской стороне. Также азербайджанской стороной были приняты тела шести своих военнослужащих.

«Эта гуманитарная акция была реализована в соответствии с пунктом восемь Заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года», — пояснили в Минбороны.

В Армении пока эту информацию не прокомментировали.

Накануне о начале обмена телами погибших сообщил глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян.