Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 77,33 (+0,21) Инвестиции, 13 ноя, 13:25
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 91,32 (+0,51) Инвестиции, 13 ноя, 13:25
В Москве за сутки умерли 72 человека с COVID-19 Общество, 23:06 В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на неделе Общество, 22:29 Как большие данные позволяют «Сапсанам» сократить опоздания РБК и «Сименс», 22:26 Экзит-пол показал победу Майи Санду на выборах президента Молдавии Политика, 22:17 Новый глава Минтранса заразился коронавирусом Общество, 22:17 Бывший полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе собрался закончить карьеру Спорт, 22:00 Глава МИД Армении указал на необходимость вернуть домой беженцев Карабаха Общество, 22:00 Пустеющая земля. Репортаж из Нагорного Карабаха Политика, 21:55 Рогозин сообщил о сокращении на 20% зарплат менеджмента «Роскосмоса» Общество, 21:53 Сборная России продлила серию без побед до пяти матчей проигрышем Турции Спорт, 21:52 Подземные воды, реагенты и тротуарная плитка: самый холодный мегаполис РБК и ДПиООС, 21:33 В Свердловской области мужчина признался в убийстве пропавшей девочки Общество, 21:21 Менеджер назвал срок дебюта двоюродного брата Нурмагомедова в UFC Спорт, 21:19 В Перу ушел в отставку второй президент за шесть дней Политика, 21:05
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,39 +0,02% EUR/RUB ₽91,58 +0,35% EUR/USD $1,18 +0,23%
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Глава МИД Армении указал на необходимость вернуть домой беженцев Карабаха

Фото:Alex McBride / Getty Images
Фото: Alex McBride / Getty Images

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил о необходимости обеспечить возвращение домой армян из непризнанного Нагорного Карабаха, выселенных на фоне военного конфликта в регионе. Об этом он сказал во время телефонного разговора со своим коллегой из России Сергеем Лавровым, говорится на сайте армянского МИДа.

Жители покидают Нагорный Карабах после перемирия. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Мнацаканян подчеркнул необходимость принятия мер по обеспечению условий для возвращения арцахских армян (Арцахом в Армении называют Нагорный Карабах. — РБК), депортированных в результате турецко-азербайджанской агрессии», — уточняется в сообщении.

Как Армения справляется с наплывом беженцев из Карабаха. Репортаж
Политика
Дети временных переселенцев на поле у санатория &laquo;Бужакан&raquo;

Армянский министр отметил, что следует принять меры, чтобы защитить и восстановить права армян Нагорного Карабаха.

Помимо беженцев министры обсудили выполнение мирного соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном и развертывание российских миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта.

В конце октября Мнацаканян говорил, что из-за войны свои дома в Нагорном Карабахе оставили около 90 тыс. человек. Из них в Армению переехали до 50 тыс.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Образцовая история провала: как интернет-пионер Yahoo стал аутсайдером «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Распад империй: как стареющая элита губит итальянский бизнес

Армянское государство не оплачивает беженцам проживание в гостиницах. Власти переоборудовали под социальное жилье некоторые из неиспользуемых муниципальных помещений. Замминистра труда и социальных вопросов республики Татевик Степанян уточняла, что более 90% беженцев поселились в частных квартирах, зачастую у незнакомых им до начала войны людей.

Нагорный Карабах Армения беженцы Сергей Лавров
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,39 +0,02% EUR/RUB ₽91,58 +0,35% EUR/USD $1,18 +0,23%
Материалы по теме
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана мир в Карабахе
Политика
Жители покидают Нагорный Карабах после перемирия. Фоторепортаж
Общество
Как Армения справляется с наплывом беженцев из Карабаха. Репортаж
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter