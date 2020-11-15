Глава МИД Армении указал на необходимость вернуть домой беженцев Карабаха

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Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил о необходимости обеспечить возвращение домой армян из непризнанного Нагорного Карабаха, выселенных на фоне военного конфликта в регионе. Об этом он сказал во время телефонного разговора со своим коллегой из России Сергеем Лавровым, говорится на сайте армянского МИДа.

«Мнацаканян подчеркнул необходимость принятия мер по обеспечению условий для возвращения арцахских армян (Арцахом в Армении называют Нагорный Карабах. — РБК), депортированных в результате турецко-азербайджанской агрессии», — уточняется в сообщении.

Армянский министр отметил, что следует принять меры, чтобы защитить и восстановить права армян Нагорного Карабаха.