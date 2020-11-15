В Минске на акции протеста задержали журналистов российских СМИ

Фото: Reuters

На акции протеста в Белоруссии задержали двух корреспондентов российских СМИ. Задержаны корреспондент ТАСС Юрий Шамшур и корреспондент «РИА Новости», имя которой не называется. О задержании сообщили эти агентства.

По словам Шамшура, его задержали возле станции метро «Пушкинская» и отпустили после проверки документов и аккредитации. На нем был жилет с надписью «Пресса».

Корреспондент «РИА Новости» также имела при себе аккредитацию от МИД Белоруссии. Она освещала акцию протеста в районе «площади перемен», где ранее избили белорусского оппозиционера Романа Бондаренко, который скончался в больнице.

Кроме того, на акции задержали корреспондента «Интерфакс-Запад». Она тоже освещала акцию в районе «площади перемен». «Корреспондент успела отправить коллегам СМС, где сообщила, что ее доставляют в РУВД Центрального района Минска. Затем ее телефон был отключен», — передает агентство.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, посольство России в Белоруссии занимается ситуацией с журналистами, передает «РИА Новости».