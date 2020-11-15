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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске на акции протеста задержали журналистов российских СМИ

Фото:Reuters
Фото: Reuters

На акции протеста в Белоруссии задержали двух корреспондентов российских СМИ. Задержаны корреспондент ТАСС Юрий Шамшур и корреспондент «РИА Новости», имя которой не называется. О задержании сообщили эти агентства.

По словам Шамшура, его задержали возле станции метро «Пушкинская» и отпустили после проверки документов и аккредитации. На нем был жилет с надписью «Пресса».

Корреспондент «РИА Новости» также имела при себе аккредитацию от МИД Белоруссии. Она освещала акцию протеста в районе «площади перемен», где ранее избили белорусского оппозиционера Романа Бондаренко, который скончался в больнице.

Кроме того, на акции задержали корреспондента «Интерфакс-Запад». Она тоже освещала акцию в районе «площади перемен». «Корреспондент успела отправить коллегам СМС, где сообщила, что ее доставляют в РУВД Центрального района Минска. Затем ее телефон был отключен», — передает агентство.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, посольство России в Белоруссии занимается ситуацией с журналистами, передает «РИА Новости».

РБК направил запрос в пресс-службу МВД Минского горисполкома.

В Минске проходит акция протеста «Я выхожу» в память о погибшем Романе Бондаренко. Его избили во дворе собственного дома неизвестные в гражданской одежде и масках, которые приехали снимать красно-белые ленты.

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Станция метро &laquo;Площадь Якуба Колоса&raquo; в Минске

Для разгона протестующих силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным правозащитников, на акции задержали более 500 человек, МВД страны число задержанных не называло.

Акции протеста также проходят и в других белорусских городах — Гродно, Могилеве, Бресте, Гомеле и Витебске.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа после президентских выборов, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция обвинила белорусские власти в подтасовке результатов. Лукашенко в ответ заявил, что законно выиграл выборы и что протестами в Белоруссии руководят из-за рубежа. Президент России Владимир Путин одним из первых поздравил Лукашенко с победой на выборах.

Минск протесты журналисты
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