Глава Минздрава Украины заразился COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в Facebook.

«Друзья, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности сегодня, к сожалению, я получил положительный тест на COVID-19», — написал Степанов.

Он добавил, что находится на самоизоляции дома и собирается работать удаленно.

Ранее коронавирусом заразился президент Украины Владимир Зеленский. В субботу, 14 ноября, он сообщил, что чувствует себя хорошо и продолжает работу дистанционно. Сейчас он находится на лечении в больнице «Феофания».