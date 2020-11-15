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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Минздрава Украины заразился COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в Facebook.

«Друзья, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности сегодня, к сожалению, я получил положительный тест на COVID-19», — написал Степанов.

Он добавил, что находится на самоизоляции дома и собирается работать удаленно.

Ранее коронавирусом заразился президент Украины Владимир Зеленский. В субботу, 14 ноября, он сообщил, что чувствует себя хорошо и продолжает работу дистанционно. Сейчас он находится на лечении в больнице «Феофания».

Зеленский сообщил о самочувствии
Политика
Владимир Зеленский

Также на этой неделе COVID-19 диагностировали у министра финансов Украины Сергея Марченко, спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова и главы офиса президента страны Андрея Ермака.

На Украине в 0:00 субботы (01:00 мск) вступил в силу режим «карантина выходного дня», который продлится до полуночи понедельника.

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В это время в стране закроется большинство магазинов, за исключением тех, которые торгуют предметами первой необходимости. Также не будут работать кафе и рестораны, кроме тех, которые работают на вокзалах и аэропортах или готовят еду навынос. Помимо этого, не будут принимать посетителей развлекательные учреждения, торгово-развлекательные центры, бассейны и фитнес-центры.

коронавирус Украина
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