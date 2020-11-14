Зеленский ответил на сообщения о стоимости его лечение от COVID-19

Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский, заразившийся коронавирусом, рассказал в своем новом видео, что находится на лечении в больнице «Феофания» на общих условиях. Так он прокомментировал сообщения о том, что его лечение от COVID-19 обходится бюджету в «миллионы гривен». Новая видеозапись опубликована в том числе в Telegram украинского лидера.

По словам Зеленского, он чувствует себя хорошо и продолжает работу дистанционно.

«Я нахожусь в больнице на общих условиях, как и все другие пациенты», — отметил глава государства (цитата по «Страна.ua»).

О том, что у Зеленского выявили коронавирус, стало известно 9 ноября. Президент тогда сообщил, что у него температура 37,5 и он получил положительный результат теста на COVID-19. Сначала глава государства самоизолировался и работал удаленно, но позже его госпитализировали. Зеленский лечится в больнице Государственного управления делами. Оттуда он и работает. 12 ноября украинский лидер записал видео, в котором сообщил о своем самочувствии и намерении самостоятельно рассказывать новости украинцам в видеоблоге.