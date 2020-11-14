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Пандемия коронавируса ,  
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Зеленский ответил на сообщения о стоимости его лечение от COVID-19

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский, заразившийся коронавирусом, рассказал в своем новом видео, что находится на лечении в больнице «Феофания» на общих условиях. Так он прокомментировал сообщения о том, что его лечение от COVID-19 обходится бюджету в «миллионы гривен». Новая видеозапись опубликована в том числе в Telegram украинского лидера.

По словам Зеленского, он чувствует себя хорошо и продолжает работу дистанционно.

«Я нахожусь в больнице на общих условиях, как и все другие пациенты», — отметил глава государства (цитата по «Страна.ua»).

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

О том, что у Зеленского выявили коронавирус, стало известно 9 ноября. Президент тогда сообщил, что у него температура 37,5 и он получил положительный результат теста на COVID-19. Сначала глава государства самоизолировался и работал удаленно, но позже его госпитализировали. Зеленский лечится в больнице Государственного управления делами. Оттуда он и работает. 12 ноября украинский лидер записал видео, в котором сообщил о своем самочувствии и намерении самостоятельно рассказывать новости украинцам в видеоблоге.

Накануне главный врач больницы «Феофания» Игорь Семенов сообщил, что Зеленский находится в больнице на тех же условиях, что и другие пациенты. «Для президента нет отдельного бюджета. Он находится ровно на тех же условиях, как и другие», — отметил Семенов. Содержание главы государства, как и других украинцев, в больнице обходится в среднем 7,8 тыс. грн в день (около 21,5 тыс. руб.), уточнил он.

Владимир Зеленский коронавирус
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