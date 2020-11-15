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Политика ,  
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В Молдавии состоится второй тур выборов президента

Второй тур выборов президента Молдавии состоится в воскресенье, 15 ноября, сообщается на сайте ЦИК.

Избирательные участки по всей стране откроются в 7.00 по местному времени и закроются в 21.00 (8.00 — 22.00 мск).

ЦИК Молдавии должен будет официально объявить результаты выборов до 22 ноября. Окончательное решение о признании итогов выборов президента Конституционный суд примет до 5 декабря.

Первый тур выборов состоялся 1 ноября. В ЦИК Молдавии сообщали, что явка превысила 42%, а голосование прошло «без серьезных инцидентов и в условиях полной прозрачности».

В Молдавии утвердили дату второго тура президентских выборов
Политика
Фото:Vladislav Culiomza / Reuters

По итогам первого тура ни один из кандидатов в президенты не набрал половины голосов избирателей. Руководитель проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду получила 36,6% голосов, а действующий глава государства Игорь Додон — 32,61%. Тройку лидеров замыкал Ренато Усатый, осужденный в России за незаконный вывоз денег из страны, за него проголосовали 16,90% избирателей.

Во втором туре избиратели должны сделать выбор между Додоном и Санду.

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