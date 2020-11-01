ЦИК признала президентские выборы в Молдавии состоявшимися

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Явка на выборах президента Молдавии превысила 33,33%, что говорит о состоявшемся голосовании. Об этом сообщила ЦИК страны.

«Сегодняшние президентские выборы можно считать действительными», — говорится в сообщении.

По данным ЦИК на 18:20 мск, принять участие в голосовании в Молдавии успели более 1 млн 50 тыс. человек — это 37% избирателей.

Наиболее активными избирателями являются граждане в возрасте от 56 до 70 лет. Более того, женщины голосуют активнее мужчин. Так, свой голос отдали 54% женщин и 46% мужчин.