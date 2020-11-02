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Санду обошла Додона в первом туре выборов президента Молдавии

Майя Санду
Майя Санду (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Экс-премьер Майя Санду одержала победу в президентских выборах в Молдавии в первом туре с результатом 36,16%, это следует из данных ЦИК страны по итогам обработки 100% протоколов с избирательных участков.

Второе место занял действующий президент Игорь Додон, набрав 32,61% голосов избирателей. Замыкает тройку лидеров кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый. Он получил 16,90% голосов. Четвертое место заняла Виолета Иванова от партии «Шор», заручившись поддержкой 6,49% избирателей.

По данным ЦИК, явка на выборах президента составила 42,76%. Они признаны состоявшимися.

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Таким образом Санду и Додон, по итогам обработки всех голосов, выходят во второй тур выборов. Он состоится 15 ноября.

Додон занял президентский пост с 2016 года. Его предвыборная кампания строилась на необходимости сближения с Россией. Его соперница Санду предлагает восстановить хорошие отношения с Румынией, США, Украиной и Европейским союзом. На предыдущих выборах в 2016 году Санду проиграла Додону во втором туре.

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