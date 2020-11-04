В Молдавии утвердили дату второго тура президентских выборов

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Центральная избирательная комиссия Молдавии назначила второй тур выборов президента на 15 ноября. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

В первом туре руководитель проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду набрала 487 635 голосов, а действующий глава государства Игорь Додон — 439 866.

«Ни один из кандидатов в президенты Республики Молдова не набрал половины голосов избирателей, принявших участие в первом туре выборов», — говорится в сообщении ЦИК.

Первый тур выборов состоялся в Молдавии 1 ноября. Явка составила более 42%. Санду набрала 36,6% голосов, Додон — 32,61%. Замыкает тройку лидеров Ренато Усатый, осужденный в России за незаконный вывоз денег из страны, за него проголосовали 16,90% избирателей.