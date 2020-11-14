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Горбачев назвал Джигарханяна «общим культурным достоянием»

Армен Джигарханян
Армен Джигарханян (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Экс-президент СССР Михаил Горбачев отметил колоссальную работоспособность Армена Джигарханяна и назвал его «общим культурным достоянием», говорится в сообщении на сайте Горбачев-Фонда.

«Ушел из жизни Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и деятель театра. Он принадлежал к плеяде звезд актерского искусства второй половины ХХ века и начала нынешнего столетия», — отметил Горбачев.

По его словам, они были большими друзьями, хотя последнее время встречались редко.

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Первый президент СССР рассказал, как Джигарханян несколько лет назад пригласил его на спектакль «Театр времен Сенеки и Нерона», в котором играл роль Сенеки. «Армен был уже не совсем здоров, во время антракта было заметно, что роль требует от него больших усилий. А на сцене мы, зрители, как и раньше, видели одного из лучших артистов России», — добавил он. По его словам, артист прожил нелегкую жизнь, однако «трудности только закалили его».

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Джигарханян «был умным и добрым человеком, личностью огромного таланта и обаяния», заключил Горбачев.

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Армен Джигарханян умер в субботу утром Прощание с актером пройдет 17 ноября, похоронят его на Ваганьковском кладбище. Соболезнования в связи со смертью артиста выразил в том числе президент Владимир Путин.

Михаил Горбачев Армен Джигарханян
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