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Общество
,
14 ноя, 14:55
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Лучшие роли Армена Джигарханяна. Видео
Народный артист СССР в возрасте 85 лет скончался в Москве. Широко известным актер стал благодаря роли молодого физика Артем Манвеляна в фильме «Здравствуй, это я!»
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Армен Джигарханян
актер
смерть
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+0,35%
EUR/USD
$1,18
+0,23%
www.adv.rbc.ru
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