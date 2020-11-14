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Политика ,  
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Правящая партия Грузии не поддержала проведение повторных выборов

Участники митинга сторонников оппозиционных партий для опротестования итогов выборов на проспекте Руставели у здания парламента
Участники митинга сторонников оппозиционных партий для опротестования итогов выборов на проспекте Руставели у здания парламента (Фото: Zurab Tsertsvadze / AP)

В Грузии правящая партия «Грузинская мечта» не поддерживает проведение повторных парламентских выборов, которые требуют оппозиционные партии. Об этом заявил генеральный секретарь партии Каха Каладзе в ходе брифинга.

«Партия не рассматривает то, чтобы поставить под сомнение выраженную свободную волю грузинского народа, [не рассматривает] проведение повторных выборов или подобных вопросов», — сказал Каладзе (цитата по «РИА Новости»).

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Митинг оппозиции против результатов парламентских выборов у здания ЦИК в Тбилиси, Грузия

Представитель «Грузинской мечты» отметил, что необходимо уважать выбор каждого избирателя, вне зависимости от того, за какую партию он проголосовал.

31 октября в Грузии прошли парламентские выборы. За 150 депутатских мандатов боролись 48 партий и два оппозиционных блока. По итогам обработки 100% голосов наибольшее количество голосов получила правящая партия «Грузинская мечта» — 48%. Второе место занял оппозиционный блок «Сила в единстве», в него входит партия «Единое национальное движение» бывшего президента Михаила Саакашвили. Он получил 27,12% голосов.

После объявления итогов голосования сторонники оппозиционных партий вышли к зданию парламента в Тбилиси с требованием признать прошедшие выборы недействительными и провести повторное голосование. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прошедшие парламентские выборы справедливыми и демократичными. По ее словам, они прошли без нарушений.

Позднее от мандатов в парламенте отказались оппозиционный блок «Единое национальное движение — Сила в единстве», партии «Гирчи», «Лело для Грузии», «Европейская Грузия». Также войти в парламент нового созыва отказались Лейбористская партия, блок «Стратегия Агмашенебели» и «Граждане».

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