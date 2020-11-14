Правящая партия Грузии не поддержала проведение повторных выборов

Участники митинга сторонников оппозиционных партий для опротестования итогов выборов на проспекте Руставели у здания парламента (Фото: Zurab Tsertsvadze / AP)

В Грузии правящая партия «Грузинская мечта» не поддерживает проведение повторных парламентских выборов, которые требуют оппозиционные партии. Об этом заявил генеральный секретарь партии Каха Каладзе в ходе брифинга.

«Партия не рассматривает то, чтобы поставить под сомнение выраженную свободную волю грузинского народа, [не рассматривает] проведение повторных выборов или подобных вопросов», — сказал Каладзе (цитата по «РИА Новости»).

Представитель «Грузинской мечты» отметил, что необходимо уважать выбор каждого избирателя, вне зависимости от того, за какую партию он проголосовал.

31 октября в Грузии прошли парламентские выборы. За 150 депутатских мандатов боролись 48 партий и два оппозиционных блока. По итогам обработки 100% голосов наибольшее количество голосов получила правящая партия «Грузинская мечта» — 48%. Второе место занял оппозиционный блок «Сила в единстве», в него входит партия «Единое национальное движение» бывшего президента Михаила Саакашвили. Он получил 27,12% голосов.