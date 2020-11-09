В Грузии лидеры оппозиции попросили протестующих временно разойтись

В столице Грузии Тбилиси участники митинга у здания ЦИК начали расходиться на ночь по домам по просьбе лидеров оппозиции. Протесты планируют возобновить вечером 9 октября у парламента. Об этом сообщает грузинский телеканал «Рустави-2».

Как передает канал, митингующих попросила уйти один из лидеров оппозиционного блока «Единое национальное движение — Сила в единстве» Ника Мелиа. Она пообещала, что в понедельник они соберутся в 18:00 по местному времени (17:00 по мск) на проспекте Руставели.

Sputnik Грузия пишет, что оппозиция прекратила митинг, планировавшийся бессрочным, чтобы избежать появления пострадавших. Лидер движения «Граждане» Алеко Элисашвили обратил внимание собравшихся на то, что силовики начали бить и задерживать людей. «Мы хотим, чтобы ситуация разрядилась, и процесс вернулся в безопасное русло», — сказал он.

Элисашвили отметил, что оппозиция не намерена соблюдать комендантский час, которые действует с 9 ноября в Тбилиси и еще шести городах. Он ограничивает движение пешком и с использованием транспорта с 22:00 до 05:00, нарушителей ждет штраф.