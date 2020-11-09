Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 77,19 (-1,27) Инвестиции, 06 ноя, 12:51
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 91,35 (-0,77) Инвестиции, 06 ноя, 12:51
Мелания Трамп потребовала честного подсчета голосов Политика, 03:44 Счетная палата допустила рост цен до конца года Экономика, 03:27 Шесть мифов об онлайн-шопинге и их разоблачение РБК и ЦУМ, 03:23 Лаборатории назвали ошибки пациентов и медиков при тестировании на COVID Общество, 03:00 В Грузии лидеры оппозиции попросили протестующих временно разойтись Общество, 02:50 Безвыигрышная серия «Спартака». Итоги 14-го тура чемпионата России Спорт, 02:29 Люди и атомы: как работают с ядерными технологиями каждый день «РБК Стиль» и «Росатом», 02:20 «Милан» избежал поражения от «Вероны» благодаря голу Ибрагимовича Спорт, 02:08 Число задержанных на акциях в Белоруссии превысило тысячу Общество, 02:01 «Это критически много». В Петербурге ужесточили меры из-за коронавируса Общество, 02:00 «Валенсия» разгромила «Реал» в матче чемпионата Испании Спорт, 01:55 Выборы президента США. Главное Политика, 01:50 «Астон Вилла» обошла «Арсенал» в матче чемпионата Англии Спорт, 01:25 Кризис, пицца, кассовый разрыв: как финансовое планирование спасло бизнес РБК и Райффайзенбанк, 01:20
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Общество ,  
0 

В Грузии лидеры оппозиции попросили протестующих временно разойтись

В столице Грузии Тбилиси участники митинга у здания ЦИК начали расходиться на ночь по домам по просьбе лидеров оппозиции. Протесты планируют возобновить вечером 9 октября у парламента. Об этом сообщает грузинский телеканал «Рустави-2».

Как передает канал, митингующих попросила уйти один из лидеров оппозиционного блока «Единое национальное движение — Сила в единстве» Ника Мелиа. Она пообещала, что в понедельник они соберутся в 18:00 по местному времени (17:00 по мск) на проспекте Руставели.

В Грузии применили водометы против протестующих
Общество
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

Sputnik Грузия пишет, что оппозиция прекратила митинг, планировавшийся бессрочным, чтобы избежать появления пострадавших. Лидер движения «Граждане» Алеко Элисашвили обратил внимание собравшихся на то, что силовики начали бить и задерживать людей. «Мы хотим, чтобы ситуация разрядилась, и процесс вернулся в безопасное русло», — сказал он.

Элисашвили отметил, что оппозиция не намерена соблюдать комендантский час, которые действует с 9 ноября в Тбилиси и еще шести городах. Он ограничивает движение пешком и с использованием транспорта с 22:00 до 05:00, нарушителей ждет штраф.

Власти страны объяснили запрет профилактическими мерами против коронавируса. Представитель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Мирдат Камададзе назвал COVID-19 второстепенной угрозой, когда речь идет об угрозе потери свободы.

В Грузии введут комендантский час из-за коронавируса
Общество
Фото:Давид Мдзинаришвили / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Жизненный цикл российских CEO: когда генеральному директору пора уйти Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Ненасытная отрасль: почему в ИТ никак не заканчивается кадровый голод Не ждите честную обратную связь: Меган Рейц — руководителям

Изначально митингующие собрались 8 ноября у здания парламента Грузии. После выступления оппозиционных лидеров они двинулись к ЦИК с намерением устроить бессрочную забастовку. По сообщениям СМИ, полиция в Тбилиси применила для разгона протеста слезоточивый газ и водометы.

В МВД Грузии опровергли применение газа и заявили о попытке участников акции прорваться внутрь Центризбиркома.«Поскольку протестующие применяли насильственные методы и не подчинялись указаниям полиции, Министерство внутренних дел применило пропорциональную силу в пределах своих полномочий, предоставленных ему законом», — уточнило ведомство.

Протесты в Грузии не стихают уже несколько дней, их спровоцировали результаты октябрьских выборов в парламент. По данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта», набрав 48%. Всего в парламент прошли семь партий и два блока. Семь партий, попавших в парламент нового созыва, отказались от мандатов.

Грузия протесты выборы
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Материалы по теме
В Грузии применили водометы против протестующих
Общество
В Грузии начали расследование о готовящемся госперевороте перед выборами
Общество
Прошедшие в парламент Грузии оппозиционные партии отказались от мандатов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter