Президент Грузии оценила прошедшие парламентские выборы в стране

Саломе Зурабишвили (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прошедшие в стране парламентские выборы справедливыми, мирными, демократичными и безопасными. Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы государства.

«Несмотря на сложнейшие и беспрецедентные вызовы, вчерашние выборы еще раз показали всему миру, что наша страна продолжает демократический путь», говорится в заявлении Зурабишвили. Она отметила, что выборы прошли без существенных нарушений.

Парламентское большинство на выборах получила правящая партия «Грузинская мечта». Ей удалось получить большинство парламентских мандатов. По данным ЦИК, после обработки почти 100% голосов у правящей партии чуть более 48%.

Оппозиционный блок «Сила в единстве», в который входит партия экс-президента Михаила Саакашвили, набрал 27% голосов.

О том, что выборы прошли в спокойной обстановке, также заявила глава ЦИК Тамара Жвания. Однако Саакашвили и лидер грузинской Лейбористской партии Шалва Нателашвили считают, что выборы прошли нечестно и результаты были сфальсифицированы.