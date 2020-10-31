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Политика ,  
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В Грузии стартовали парламентские выборы

В Грузии, где 31 октября проходят парламентские выборы, в 08:00 открылись избирательные участки. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным избиркома, в Грузии насчитывается 3657 избирательных участков. Для участия избирателей в стационарах и на самоизоляции были созданы 127 специальных участков. Также в день голосования будут работать 52 участка, которые находятся за пределами Грузии.

В стране зарегистрированы 3 526 022 избирателя, в том числе 14 170 избирателей — за рубежом.

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Предвыборный плакат с изображением лидера партии &laquo;Грузинская мечта&raquo; Беки Одишарии

Парламент будет выбран по новым правилам, которые были утверждены в конце июня, для чего были внесены поправки в Конституцию. Порог для прохождения партий в парламент был снижен с 3 до 1%, что дает шансы на прохождение большему количеству партий.

За 150 депутатских мест будут бороться 48 партий и два оппозиционных блока. К тому же, 120 депутатов будут избраны по пропорциональным спискам, а 30 — по мажоритарной системе.

Фаворитом гонки считается правящая с 2012 года коалиция «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидером которой является олигарх Бидзина Иванившили.
 

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