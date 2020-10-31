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Посольство России предложило США обдумать идею Путина о разоружении

Российское посольство в Вашингтоне обратилось к властям США с призывом задуматься над инициативой президента России Владимира Путина по контролю над вооружениями. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

«Никто не хочет нового ракетного кризиса. Предложения президента Путина предусматривают компромиссные подходы на благо всех стран. Мы предлагаем нашим американским партнерам уделить им серьезное внимание», — заявили в посольстве.

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Материал дополняется

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