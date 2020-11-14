Байден пообещал бороться с терроризмом и защищать от него союзников

Джо Байден, которого американские СМИ назвали победителем президентских выборов в США, пообещал на посту президента бороться с терроризмом «во всех его формах». Об этом он написал в Twitter.

«Как президент я буду работать над защитой американцев и наших союзников, противодействуя терроризму и экстремистскому насилию во всех его формах», — отметил политик.

Таким образом Байден прокомментировал произошедшую в Париже пять лет назад серию атак боевиков «Исламского государство» (запрещенная в России организация — РБК). В ночь на 14 ноября 2015-го в городе с небольшим интервалом произошли теракты в шести разных местах. В частности, террористы устроили взрывы у стадиона State de France во время проходившего там футбольного матча и взяли в заложники посетителей концертного зала Bataclan. Погибли 130 человек.

Байден назвал случившееся нападением не только на народ Франции, но и выступлением против всего человечества.