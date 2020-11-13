Кремль пообещал поздравить избранного лидера США после официальных итогов

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Кремль не контактировал с представителями кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена. Об этом завил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Нет, не было», — сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли у Кремля контакты с командой Байдена после выборов в США.

Представитель президента рассказал, что после того, как будут объявлены официальные итоги выборов, Владимир Путин отправит новому президенту США поздравительную телеграмму.

«Если мы правильно понимаем, до сих пор избранный президент не был объявлен», — добавил Песков.