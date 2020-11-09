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Выборы президента США ,  
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Власти Японии признали Байдена победителем

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга поздравил с победой на выборах в США кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и его однопартийца, кандидата в вице-президенты Камалу Харрис. Об этом сообщает японское информагентство Kyodo News.

«Я с нетерпением жду возможности работать с вами над дальнейшим укреплением альянса Япония и США», — обратился к Байдену премьер.

Кто поздравил Байдена с победой на выборах президента США. Список
Политика
Джо Байден

По словам министра, Япония и США разделают такие фундаментальные ценности, как свобода и демократия. Союз государств, как отметил Суга, поможет укрепить мир в Индо-Тихоокеанском регионе.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги также поздравил Байдена и Харрис с победой.

Помимо японских властей, Байдена уже поздравили с победой другие зарубежные политики, среди них лидеры Украины, Франции, Канады, Израиля, Германии.

Определение победителя на выборах президента в США затянулось из-за долгой обработки голосов в некоторых штатах. Американские СМИ сообщили о выигрыше Байдена. По актуальным данным, он получает даже больше голосов выборщиков, чем необходимо для избрания.

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По общему количеству голосов, отданных за каждого из кандидатов, также лидирует Байден. Он заручился поддержкой 73,7 млн избирателей (50,5%), его главный соперник, действующий президент США Дональд Трамп — 69,6 млн (47,7%).

Трамп не признает поражение и считает, что выборы были сфальсифицированы в некоторых штатах. Он пообещал начать судебные разбирательства. «Эти выборы еще далеко от завершения», — сказал президент.

Япония Джо Байден США выборы
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
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