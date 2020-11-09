Власти Японии признали Байдена победителем

Джо Байден (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга поздравил с победой на выборах в США кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и его однопартийца, кандидата в вице-президенты Камалу Харрис. Об этом сообщает японское информагентство Kyodo News.

«Я с нетерпением жду возможности работать с вами над дальнейшим укреплением альянса Япония и США», — обратился к Байдену премьер.

По словам министра, Япония и США разделают такие фундаментальные ценности, как свобода и демократия. Союз государств, как отметил Суга, поможет укрепить мир в Индо-Тихоокеанском регионе.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги также поздравил Байдена и Харрис с победой.