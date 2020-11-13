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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко пригрозил Киеву закрыть Белоруссию для украинских товаров

Фото:Зураб Джавахадзе / ТАСС
Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Белоруссия может закрыть границу для поставок товаров с территории Украины. Об этом заявил на встрече с представителями СМИ России, Украины, Молдавии, Казахстана во Дворце независимости в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит телеканал СТВ.

«Меня постоянно мой друг и старший брат, как я его называю, Путин (президент России. — РБК) упрекает в чем? У нас есть санкционный режим со стороны России, вы знаете — эмбарго против Европы и равно Украины. И он меня всегда, при любой встрече: а почему у тебя украинская граница не закрыта? А почему украинцы через Беларусь поставляют какую-то санкционную продукцию на рынок России? А почему ты-то покупаешь у них, это и так далее? Он прав. И вы против нас санкции вводите? Слушайте, да очнитесь вы. Вы смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории. Ну, и вы вообще не сможете не только на наш рынок поставлять продукцию, но и перерабатывать в Беларуси украинскую продукцию, поставлять на все рынки. Прежде всего — евразийский рынок», — сказал Лукашенко.

Он назвал «виляния» Зеленского «позорным подвякиванием Евросоюзу и Америке».

«Вот не ввели бы они санкции против нас, и Володя Зеленский бы на это не пошел. А ввели, махнули, и он побежал следом. Это недостойная позиция. Это унижение украинского народа как минимум», — добавил Лукашенко.
Кроме того, в ходе дискуссии Лукашенко прокомментировал инициативу Зеленского обращаться к нему по имени и фамилии, без указания должности президента Белоруссии.

По словам Лукашенко, Зеленскому стоит самому опасаться, что украинцы перестанут называть его президентом.

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии
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Александр Лукашенко и Владимир Зеленский (справа)

Политическая ситуация в Белоруссии обострилась после того, как 9 августа в стране прошли президентские выборы.

По данным ЦИК страны, победу на выборах одержал Александр Лукашенко, который набрал 80% голосов.  Его соперницу от оппозиции, Светлану Тихановскую, по официальным данным, поддержали 10% избирателей. 

После оглашения результатов в Белоруссии начались акции протеста. На некоторых из них начались столкновения с правоохранительными органами, которые для разгона применяли светошумовые гранаты, водометы, резиновые дубинки и другие спецсредства.

Ряд западных стран не признали Лукашенко легитимным президентом и ввели против него и белорусских высокопоставленных лиц санкции. Минск ответил на эти действия зеркально. Лукашенко неоднократно заявлял, что поддержку протестующим оказывают западные страны. Он вступил в должность президента Белоруссии в середине сентября.

Белоруссия Александр Лукашенко Украина товары
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