Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 77,33 (+0,21) Инвестиции, 13:25
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 91,32 (+0,51) Инвестиции, 13:25
Семак дал Дзюбе дополнительный день отдыха после скандала с видео Спорт, 20:57 Пекин отказался принять финал Гран-при по фигурному катанию из-за COVID Спорт, 20:55 Как изменилась экология в Москве за 10 лет РБК и ДПиООС, 20:45 Защита сотрудника «Аэрофлота» обжаловала решение о его аресте Общество, 20:45 Следствие не разрешило Сафронову позвонить матери в день ее рождения Общество, 20:36 Путин одобрил идею наделить Сириус статусом федеральной территории Политика, 20:22 Куда махнуть на выходные: тренд на мини-каникулы РБК и Hyundai Mobility, 20:16 Главный селекционер «Спартака» назвал инициатора своего ухода Спорт, 20:11 События недели: ралли на вакцине, обвал «техов» в КНР и взлет Boeing Инвестиции, 20:08 В Карабахе при координации миротворцев начали обмен телами погибших Политика, 19:56 Noize MC написал песню от лица космического аппарата «Вояджер-1» Стиль, 19:52 Как запустить производство светодиодов и выиграть у китайцев в цене РБК и Райффайзенбанк, 19:47 СМИ подсчитали финансовые потери отстраненных судей Вилкова и Безбородова Спорт, 19:47 Депздрав Москвы уточнил детали драки санитаров с пациентом в психбольнице Общество, 19:43
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,43 +0,08% EUR/RUB ₽91,59 +0,36% EUR/USD $1,18 +0,19%
Дело Ивана Сафронова ,  
0 

Следствие не разрешило Сафронову позвонить матери в день ее рождения

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: АГН «Москва»)

Следствие так и не разрешило арестованному по делу о государственной измене экс-журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову по телефону поздравить мать с днем рождения. Об этом РБК сообщил его адвокат Иван Павлов.

Ранее представитель защиты Сафронова опубликовал в социальных сетях фотографию соответствующего постановления Следственного управления Федеральной службы безопасности.

В тексте решения говорится, что телефонные переговоры могут быть использованы обвиняемым «для скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной службы, направленных против безопасности Российской Федерации и для противодействия следствию».

Кремль переадресовал компетентным органам вопрос о запретах Сафронову
Общество
Иван Сафронов

Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был задержан в Москве 7 июля. По версии следствия, в 2017 году Сафронов передавал чешским структурам секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России с одним из ближневосточных государств. Арестованный свою вину не признает и полагает, что дело связано с его журналистской деятельностью.

новости Иван Сафронов
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,45 +0,1% EUR/RUB ₽91,61 +0,39% EUR/USD $1,18 +0,19%
Материалы по теме
Кремль переадресовал компетентным органам вопрос о запретах Сафронову
Общество
Песков сообщил об осведомленности Путина о деле журналиста Сафронова
Общество
Журналисты попросили ФСБ разрешить Сафронову позвонить матери
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter