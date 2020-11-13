Следствие не разрешило Сафронову позвонить матери в день ее рождения

Иван Сафронов (Фото: АГН «Москва»)

Следствие так и не разрешило арестованному по делу о государственной измене экс-журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову по телефону поздравить мать с днем рождения. Об этом РБК сообщил его адвокат Иван Павлов.

Ранее представитель защиты Сафронова опубликовал в социальных сетях фотографию соответствующего постановления Следственного управления Федеральной службы безопасности.

В тексте решения говорится, что телефонные переговоры могут быть использованы обвиняемым «для скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной службы, направленных против безопасности Российской Федерации и для противодействия следствию».

Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был задержан в Москве 7 июля. По версии следствия, в 2017 году Сафронов передавал чешским структурам секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России с одним из ближневосточных государств. Арестованный свою вину не признает и полагает, что дело связано с его журналистской деятельностью.