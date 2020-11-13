Путин уволил замглавы Россотрудничества

Александр Радьков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин уволил Александра Радькова с должности заместителя руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить Радькова Александра Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в документе.

В Россотрудничество Радьков перешел в октябре 2014 года. До этого он руководил Федеральным агентством по туризму (Ростуризм).

В конце июня Россотрудничество возглавил тележурналист Евгений Примаков. На этом посту он сменил Элеонору Митрофанову. Она руководила ведомством с декабря 2017 года.