Примаков назвал название Россотрудничества сложным для иностранцев

Евгений Примаков (Фото: duma.gov.ru)

Россотрудничество планирует провести ребрендинг агентства. Об этом сообщил глава организации Евгений Примаков, передает корреспондент РБК.

«Не думаю, что будет меняться само длинное название. Оно уже устоялось, это огромные изменения в бумагах, это затраты... Нам нужен бренд внешний. У МЧС есть Emercom, мы тоже будем искать тоже свой бренд. Вариантов достаточно много. Я бы хотел устроить конкурс, мы же открытая структура», — отметил Примаков.

«Сеть наших РЦНК (российских центров науки и культуры. — РБК) — ужасная аббревиатура, в принципе, как и само слово «Россотрудничество», его очень сложно выговорить любому иностранцу. Это тоже нужно провести работу по, извините за птичье слово, ребрендингу. И, безусловно, эта работа будет проведена», — сказал Примаков в ходе онлайн-конференции, организованной Фондом Горчакова.

Он отметил, что Россотрудничество должно быть более дружелюбным хотя бы в названии, если агентство хочет быть символом добродушия, дружбы и открытости.

По словам Примакова, сеть РЦНК тоже должна быть преобразована, потому что то, как работают эти РЦНК, не устраивает ни Россотрудничество, ни Министерство иностранных дел, ни центры принятия решений.

Примаков также указал на необходимость наполнения работы РЦНК большей практической пользой для людей, которые входят в контакт с Россотрудничеством. Глава агентства добавил, что работа РЦНК должна функционировать по клубной системе по примеру русских клубов, доступных для людей, желающих постоянного общения с Россией.

Депутат Госдумы Евгений Примаков возглавил Россотрудничество 25 июня. О возможном назначении Примакова на эту должность источники РБК сообщали в конце мая. Как указывал один из собеседников РБК, знакомый с ходом обсуждения кандидатов, кандидатуру Примакова на пост главы Россотрудничества предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Россотрудничество, или Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, было основано в 2008 году. Тогда ведомство работало как Российский центр международного научного и культурного сотрудничества при Министерстве иностранных дел. Деятельность агентства направлена на поддержку россиян за рубежом, сохранение научных и гуманитарных связей, а также на улучшение имиджа России и расширение ее влияния через «мягкую силу».