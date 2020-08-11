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Примаков назвал название Россотрудничества сложным для иностранцев

Евгений Примаков
Евгений Примаков (Фото: duma.gov.ru)

Россотрудничество планирует провести ребрендинг агентства. Об этом сообщил глава организации Евгений Примаков, передает корреспондент РБК.

«Не думаю, что будет меняться само длинное название. Оно уже устоялось, это огромные изменения в бумагах, это затраты... Нам нужен бренд внешний. У МЧС есть Emercom, мы тоже будем искать тоже свой бренд. Вариантов достаточно много. Я бы хотел устроить конкурс, мы же открытая структура», — отметил Примаков.

«Сеть наших РЦНК (российских центров науки и культуры. — РБК) — ужасная аббревиатура, в принципе, как и само слово «Россотрудничество», его очень сложно выговорить любому иностранцу. Это тоже нужно провести работу по, извините за птичье слово, ребрендингу. И, безусловно, эта работа будет проведена», — сказал Примаков в ходе онлайн-конференции, организованной Фондом Горчакова.

Он отметил, что Россотрудничество должно быть более дружелюбным хотя бы в названии, если агентство хочет быть символом добродушия, дружбы и открытости.

По словам Примакова, сеть РЦНК тоже должна быть преобразована, потому что то, как работают эти РЦНК, не устраивает ни Россотрудничество, ни Министерство иностранных дел, ни центры принятия решений.

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Примаков также указал на необходимость наполнения работы РЦНК большей практической пользой для людей, которые входят в контакт с Россотрудничеством. Глава агентства добавил, что работа РЦНК должна функционировать по клубной системе по примеру русских клубов, доступных для людей, желающих постоянного общения с Россией.

Депутат Госдумы Евгений Примаков возглавил Россотрудничество 25 июня. О возможном назначении Примакова на эту должность источники РБК сообщали в конце мая. Как указывал один из собеседников РБК, знакомый с ходом обсуждения кандидатов, кандидатуру Примакова на пост главы Россотрудничества предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Россотрудничество, или Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, было основано в 2008 году. Тогда ведомство работало как Российский центр международного научного и культурного сотрудничества при Министерстве иностранных дел. Деятельность агентства направлена на поддержку россиян за рубежом, сохранение научных и гуманитарных связей, а также на улучшение имиджа России и расширение ее влияния через «мягкую силу».

Теги: Россотрудничество, Евгений Примаков
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