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Политика ,  
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Внук Примакова стал основным кандидатом на пост главы Россотрудничества

Новым руководителем агентства по продвижению «мягкой силы» за рубежом может стать депутат Госдумы Евгений Примаков. Как ранее писал РБК, глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова покинет свой пост
Евгений Примаков
Евгений Примаков (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press )

Новым главой Россотрудничества может стать депутат и тележурналист Евгений Примаков. Первым об этом сообщил Telegram-канал «Октагон», а затем о том, что Примаков считается наиболее вероятным кандидатом на пост руководителя Россотрудничества, сообщили источники «Коммерсанта» в госструктурах.

Информацию о возможном назначении Примакова РБК подтвердили источник, близкий к МИДу, и знакомый депутата. Как рассказал РБК собеседник, знакомый с ходом обсуждения кандидатов на смену Элеоноры Митрофановой, кандидатуру Примакова на пост главы Россотрудничества предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин. О том, что Митрофанова покинет свой пост, источники РБК сообщили 26 мая.

Примаков отказался комментировать РБК информацию о своем возможном назначении. «Родина куда позовет, туда пойдем», — заявил он «Взгляд-инфо».

Евгений Примаков — депутат Госдумы от 65-го Балашовского одномандатного округа Саратовской области. В Думу он был избран на довыборах в 2018 году. Саратовская область считается вотчиной Володина. До избрания в Госдуму Примаков был советником спикера по международным вопросам и гуманитарным проектам. Он приходится внуком и тезкой бывшему премьер-министру Евгению Примакову, который в 1996–1998 годах был министром иностранных дел России.

У агентства по продвижению «мягкой силы» за рубежом сменится руководитель
Политика
Элеонора Митрофанова

Митрофанова руководит Россотрудничеством с декабря 2017 года. О том, что она вскоре покинет свой пост, источники РБК сообщили 26 мая. По их информации, Митрофанова объявила об этом коллективу агентства на прошлой неделе. Как сообщил один из собеседников РБК, после ухода она продолжит работать в системе МИДа: станет послом по особым поручениям.

Россотрудничество (Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству) было учреждено в 2008 году — тогда ведомство работало как Российский центр международного научного и культурного сотрудничества при МИДе. Работа органа направлена на поддержку россиян за границей, сохранение научных и гуманитарных связей, а также «на распространение за рубежом объективного представления о современной России» и расширение ее влияния через «мягкую силу». Россотрудничество функционирует в 80 странах. В 62 из них открыто 73 российских центра науки и культуры, а в 21 стране в составе посольств работают 24 представителя агентства.

Авторы: Виктория Полякова, Наталья Галимова
При участии: Майя Бобенко, Полина Химшиашвили
Теги: Россотрудничество, Евгений Примаков, МИД, Госдума, Вячеслав Володин
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