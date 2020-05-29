Внук Примакова стал основным кандидатом на пост главы Россотрудничества

Новым руководителем агентства по продвижению «мягкой силы» за рубежом может стать депутат Госдумы Евгений Примаков. Как ранее писал РБК, глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова покинет свой пост

Евгений Примаков (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press )

Новым главой Россотрудничества может стать депутат и тележурналист Евгений Примаков. Первым об этом сообщил Telegram-канал «Октагон», а затем о том, что Примаков считается наиболее вероятным кандидатом на пост руководителя Россотрудничества, сообщили источники «Коммерсанта» в госструктурах.

Информацию о возможном назначении Примакова РБК подтвердили источник, близкий к МИДу, и знакомый депутата. Как рассказал РБК собеседник, знакомый с ходом обсуждения кандидатов на смену Элеоноры Митрофановой, кандидатуру Примакова на пост главы Россотрудничества предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин. О том, что Митрофанова покинет свой пост, источники РБК сообщили 26 мая.

Примаков отказался комментировать РБК информацию о своем возможном назначении. «Родина куда позовет, туда пойдем», — заявил он «Взгляд-инфо».

Евгений Примаков — депутат Госдумы от 65-го Балашовского одномандатного округа Саратовской области. В Думу он был избран на довыборах в 2018 году. Саратовская область считается вотчиной Володина. До избрания в Госдуму Примаков был советником спикера по международным вопросам и гуманитарным проектам. Он приходится внуком и тезкой бывшему премьер-министру Евгению Примакову, который в 1996–1998 годах был министром иностранных дел России.