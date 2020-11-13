Зеленский решил самостоятельно рассказывать украинцам хорошие новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет сам рассказывать украинцам новости. Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

По его словам, на украинских телеканалах «нет хороших новостей».

«Поэтому я решил, что буду сам рассказывать вам о событиях рабочего дня», — сообщил Зеленский. Он отметил, что будет делать это «без посредников, без манипуляций, а главное, без лжи».

Как сообщал советник главы государства Михаил Подоляк, Зеленский планирует запустить видеоблог, который будет вести регулярно.