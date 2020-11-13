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Зеленский решил самостоятельно рассказывать украинцам хорошие новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет сам рассказывать украинцам новости. Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

По его словам, на украинских телеканалах «нет хороших новостей».

«Поэтому я решил, что буду сам рассказывать вам о событиях рабочего дня», — сообщил Зеленский. Он отметил, что будет делать это «без посредников, без манипуляций, а главное, без лжи».

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Владимир Зеленский

Как сообщал советник главы государства Михаил Подоляк, Зеленский планирует запустить видеоблог, который будет вести регулярно.

Сейчас украинский лидер находится на лечении в больнице: у него выявили коронавирус. Сначала президент самоизолировался, но через несколько дней был госпитализирован. В видеообращении он рассказал, что чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Владимир Зеленский коронавирус видеообращение
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