В Минске ввели масочный режим

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В столице Белоруссии ввели обязательный масочный режим. Об этом сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

«Руководители организаций всех форм собственности обязаны настоятельно рекомендовать населению при посещении своих объектов использовать средства индивидуальной защиты, в частности маски», — заявила главный санитарный врач Минска Светлана Ермак.

За выполнение рекомендаций будут отвечать руководители, для них предусмотрена административная ответственность. При этом, по словам Ермак, прорабатывается вопрос личной ответственности за отказ носить маски.

Предполагается, что масочный режим будет действовать до стабилизации эпидемической обстановки в Минске.