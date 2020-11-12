Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 77,11 (+0,91) Инвестиции, 12:47
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 90,81 (+0,76) Инвестиции, 12:47
Лавров назвал условия определения статуса Нагорного Карабаха Политика, 14:27 Как пандемия повлияла на бизнес в России. Цифры и факты РБК и SAP, 14:19 РУСАДА присоединилось к призыву реформировать WADA Спорт, 14:19 Лавров заявил о санкциях против ФРГ и Франции из-за дела Навального Политика, 14:19 В Минске ввели масочный режим Общество, 14:18 Запущен первый российский навигатор на Android Auto Авто, 14:17 В Петербурге решили сменить награжденного за заслуги главу горизбиркома Политика, 14:11 Лавров заявил о глубоком расколе в США Политика, 14:10 В Службу безопасности Армении вызвали троих оппозиционеров Политика, 14:07 Курс РБК и «Осоки Высокой». Урок 4: отказываемся от одноразовых товаров Зеленая экономика, 14:00  Собянин назвал новый лимит на количество зрителей на стадионах Спорт, 13:52 Александр Комиссаров — как потерять все и начать бизнес с нуля РБК и ВТБ Привилегия, 13:50 Почему российские агротех-стартапы вынуждены искать поддержку за рубежом Pro, 13:40 Какие антикризисные проекты дают возможности для развития кафе-пекарен Партнерский материал, 13:39
Курс валют на бирже
USD/RUB ₽76,9 -0,31% EUR/RUB ₽90,88 +0,08% EUR/USD $1,18 +0,38%
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Минске ввели масочный режим

Фото:Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

В столице Белоруссии ввели обязательный масочный режим. Об этом сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

«Руководители организаций всех форм собственности обязаны настоятельно рекомендовать населению при посещении своих объектов использовать средства индивидуальной защиты, в частности маски», — заявила главный санитарный врач Минска Светлана Ермак.

За выполнение рекомендаций будут отвечать руководители, для них предусмотрена административная ответственность. При этом, по словам Ермак, прорабатывается вопрос личной ответственности за отказ носить маски.

Лукашенко поручил не пускать в страну уехавших во время пандемии граждан
Политика
Фото:Виктор Драчев / ТАСС

Предполагается, что масочный режим будет действовать до стабилизации эпидемической обстановки в Минске.

Ранее масочный режим ввели в Гомельской области, Могилеве, Новополоцке, Бобруйске, а также отдельных районах.

Согласно последним данным, в стране 109 357 человек заразились коронавирусом, из них умерли 1022.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Образцовая история провала: как интернет-пионер Yahoo стал аутсайдером «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Распад империй: как стареющая элита губит итальянский бизнес

В октябре в Белоруссии началась вакцинация добровольцев российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V» в рамках пострегистрационных исследований.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Белоруссия маски коронавирус COVID-19
Курс валют на бирже
USD/RUB ₽76,88 -0,33% EUR/RUB ₽90,87 +0,07% EUR/USD $1,18 +0,38%
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 ноября
Общество
В России начал действовать всеобщий масочный режим
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter