Вильфанд спрогнозировал температурный фон на зиму 2021 года
Почти на всей территории России температурный фон предстоящей зимой будет около нормы, сообщил «Парламентской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, на севере европейской части страны, в Уральском федеральном округе, в западной и средней части Сибири температура будет превышать норму.
«Ожидается, что зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной. Более конкретно пока сказать нельзя, общие прогнозы на долгие сроки мы можем давать только в таких формулировках — «около нормы» или «выше нормы», — сказал Вильфанд.
В то же время повторение аномально теплой зимы в европейской части России 2019 года, когда в Москве средняя температура была выше нуля градусов впервые за всю историю наблюдения, маловероятно, считает синоптик. Он также сообщил, что пока не стоит ожидать снега в центре европейской части страны.
«Ожидать снега в центре европейской части России точно не стоит до конца этой недели и в первой половине следующей», — рассказал он.