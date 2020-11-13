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Вильфанд спрогнозировал температурный фон на зиму 2021 года

Почти на всей территории России температурный фон предстоящей зимой будет около нормы, сообщил «Парламентской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на севере европейской части страны, в Уральском федеральном округе, в западной и средней части Сибири температура будет превышать норму.

«Ожидается, что зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной. Более конкретно пока сказать нельзя, общие прогнозы на долгие сроки мы можем давать только в таких формулировках — «около нормы» или «выше нормы», — сказал Вильфанд.

В то же время повторение аномально теплой зимы в европейской части России 2019 года, когда в Москве средняя температура была выше нуля градусов впервые за всю историю наблюдения, маловероятно, считает синоптик. Он также сообщил, что пока не стоит ожидать снега в центре европейской части страны.

«Ожидать снега в центре европейской части России точно не стоит до конца этой недели и в первой половине следующей», — рассказал он.

Синоптики предупредили о похолодании в европейской части России
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

По его словам, в столице последние пять лет снежный покров формируется в конце ноября. «Но как будет в этот раз — неизвестно, так как снегопады надежно прогнозируются только на три-четыре дня вперед», — добавил Вильфанд.

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7 ноября о том, что снежный покров в Москве появится не раньше конца текущего месяца, сообщал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, в городе как минимум до середины ноября снегопадов не прогнозируется.

Нынешнюю осень в центре европейской части России Вильфанд называл «украинской», так как деревья опали на месяц позже, чем обычно. Синоптик пояснил, что на Украине в октябре, название которого звучит как «жовтень», листья становятся желтыми, а в ноябре — «листопаде» — деревья опадают.

Роман Вильфанд погода зима
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