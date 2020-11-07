Синоптик назвал сроки появления снежного покрова в Москве

Снежный покров в Москве появится не раньше конца ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

В столице также не ожидается сильных осадков в виде снега как минимум до середины ноября, уточнил Варакин.

«Метелей, снежных заносов — такого не ждем, по крайней мере до середины ноября, числа до 14-го», — сказал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предположил, что предстоящая зима будет холоднее прошлогодней. «Все-таки очевидно, что она будет неоднородной и не такой теплой, как в прошлом году», — считает Вильфанд.