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Синоптик назвал сроки появления снежного покрова в Москве

Снежный покров в Москве появится не раньше конца ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

В столице также не ожидается сильных осадков в виде снега как минимум до середины ноября, уточнил Варакин.

«Метелей, снежных заносов — такого не ждем, по крайней мере до середины ноября, числа до 14-го», — сказал он.

Эксперты назвали октябрь самым теплым за всю историю наблюдений в Европе
Общество
Фото:Carl Court / Getty Images

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предположил, что предстоящая зима будет холоднее прошлогодней. «Все-таки очевидно, что она будет неоднородной и не такой теплой, как в прошлом году», — считает Вильфанд.

В свою очередь, специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков не исключил теплой зимы. Он отметил со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации, что этот год, скорее всего, будет самым теплым на Земле. При этом теплым может оказаться и зимний сезон следующего года.

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