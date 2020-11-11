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Синоптики предупредили о похолодании в европейской части России

Жителей южных регионов страны в конце недели ожидает понижение температуры до семи градусов ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«К воскресенью на юге европейской России температуры будут ниже нормы на 2-4 градуса, а в Приволжском федеральном округе — даже на 6-7 градусов», — заявил он.

По словам Вильфанда, к субботе также похолодает в Башкортостане, Саратовской и Нижегородской областях.

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Эксперт пояснил, что понижение температуры будет обусловлено антициклоном. При этом из-за высокого атмосферного давления осадков в это время не будет.

На севере и в центре европейской части страны температура будет соответствовать ноябрьским нормам. Днем воздух прогреется до 3-4 градусов. Ночью возможно похолодание до -5.

Ранее метеорологи сообщали, что в Москве ожидаются первые заморозки и гололедица. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос», в регион прорвался холодный атмосферный фронт.

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