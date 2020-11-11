Вильфанд назвал осень в европейской части России «украинской»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В центре европейской части России листья с деревьев опали на месяц позже, чем обычно. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «РИА Новости», назвав такое явление «украинской осенью».

Он пояснил, что, как правило, листья в этой части России опадают в октябре, но в этом году это случилось в ноябре.

«Можно сказать, что в России случилась украинская осень. Погода отстает от климатической нормы на месяц», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд отметил, что в России пользуются римскими названиями месяцев, в которых не отражаются природные явления. Однако на Украине названия месяцев «говорящие». Например, в октябре, который звучит как «жовтень», листья становятся желтыми, а в ноябре — «листопаде» — листья опадают.

Как сообщила РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, наблюдавшиеся в октябре показатели были скорее характерны для второй половины сентября. «Еще до конца октября продолжался бархатный сезон на юге нашей страны, вода только к концу месяца остыла до 20–22 градусов. В Центральной России в начале — середине октября кое-где цвела сирень, стала зацветать жимолость — ягодные сорта этого кустарника, цвели и полевые цветы», — сказала она. По словам Волосюк, до конца октября на деревьях было достаточно много листьев, хотя обычно они сбрасывают листву в первых числах октября.