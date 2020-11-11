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Вильфанд назвал осень в европейской части России «украинской»

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В центре европейской части России листья с деревьев опали на месяц позже, чем обычно. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «РИА Новости», назвав такое явление «украинской осенью».

Он пояснил, что, как правило, листья в этой части России опадают в октябре, но в этом году это случилось в ноябре.

«Можно сказать, что в России случилась украинская осень. Погода отстает от климатической нормы на месяц», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд отметил, что в России пользуются римскими названиями месяцев, в которых не отражаются природные явления. Однако на Украине названия месяцев «говорящие». Например, в октябре, который звучит как «жовтень», листья становятся желтыми, а в ноябре — «листопаде» — листья опадают.

Как сообщила РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, наблюдавшиеся в октябре показатели были скорее характерны для второй половины сентября. «Еще до конца октября продолжался бархатный сезон на юге нашей страны, вода только к концу месяца остыла до 20–22 градусов. В Центральной России в начале — середине октября кое-где цвела сирень, стала зацветать жимолость — ягодные сорта этого кустарника, цвели и полевые цветы», — сказала она. По словам Волосюк, до конца октября на деревьях было достаточно много листьев, хотя обычно они сбрасывают листву в первых числах октября.

«Но ситуация начала меняться, и с приходом ноября эта волна аномального тепла покинула столичный регион. Уже в начале текущей недели температурный режим вернулся в рамки средних многолетних значений. Хотя пока еще фон температуры держится чуть-чуть выше нормы, но это превышение составляет 1–2 градуса. Рассчитывать на возвращение тепла уже не стоит», — заключила она.

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Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

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В начале недели Вильфанд предупреждал, что на территории европейской России наступит сильное похолодание, которое продержится всю неделю. Он отметил, что похолодание придет в свое обычное время, в этот период температура как раз становится отрицательной.

Однако в большинстве регионов азиатской части России будет аномально тепло. Научный руководитель Гидрометцентра спрогнозировал превышение стандартной температуры на 20 градусов в Красноярском крае, в Западной Сибири — на 6–10 градусов, в Средней Сибири — на 8–15 градусов.

Исключение составляет Якутия, где температура ожидается на уровне нормы или ниже.

Роман Вильфанд погода новости
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