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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы разъяснили порядок проведения новогодних корпоративов

Работодатели Москвы могут организовать новогодние корпоративы при соблюдении противоэпидемических мер. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

В частности, компании должны ограничить число гостей (не более 50 человек), а сами корпоративы должны закончиться не позднее 23:00. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию.

«Эти требования относятся не только к мероприятиям в ресторанах, но и в самих помещениях организаций. Если нарушений данных санэпидмер не будет, то и сами организации штрафов не получат», — пояснил Немерюк.

Агентства столкнулись с массовой отменой новогодних корпоративов
Бизнес
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные ограничения из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Они будут действовать с 13 ноября до 15 января. Среди ограничительных мер — закрытие ресторанов, кафе, баров, а также ночных клубов, караоке, боулингов, дискотек с 23:00 до 6:00.

Позднее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что при проведении новогодних корпоративов будут штрафовать не только заведение, но и отдыхающих в случае нарушения санитарно-эпидемиологических требований в связи с COVID-19.

В этом году власти отменили также новогодние елки и фестиваль «Путешествие в Рождество». Как заявлял Собянин, гулять в новогоднюю ночь по улицам столицы не запрещается, несмотря на отмену мероприятий.

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от 30 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По последним данным, в Москве за сутки выявили 5997 случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 491,5 тыс. С начала эпидемии умерли более 7,5 тыс. человек, выздоровели свыше 354,7 тыс.

Москва корпоративы коронавирус
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