Власти Москвы разъяснили порядок проведения новогодних корпоративов

Работодатели Москвы могут организовать новогодние корпоративы при соблюдении противоэпидемических мер. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

В частности, компании должны ограничить число гостей (не более 50 человек), а сами корпоративы должны закончиться не позднее 23:00. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию.

«Эти требования относятся не только к мероприятиям в ресторанах, но и в самих помещениях организаций. Если нарушений данных санэпидмер не будет, то и сами организации штрафов не получат», — пояснил Немерюк.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные ограничения из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Они будут действовать с 13 ноября до 15 января. Среди ограничительных мер — закрытие ресторанов, кафе, баров, а также ночных клубов, караоке, боулингов, дискотек с 23:00 до 6:00.