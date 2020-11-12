В Москве за сутки COVID-19 выявили почти у 6 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в столице коронавирусную инфекцию выявили еще у 5997 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество заражений в Москве достигло 491 542 случаев. Из них выздоровели 354 705 человек, умерли 7 573.

По данным оперативного штаба, за сутки госпитализировали 1426 пациентов с коронавирусом. На ИВЛ в столичных больницах находится 371 человек.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что инфекцией в столице переболели около 2,5–3 млн жителей. По словам главы города, это «большая цифра», но этого пока недостаточно, чтобы выработался коллективный иммунитет.