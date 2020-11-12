Собянин разрешил москвичам прогулки в Новый год

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Гулять в новогоднюю ночь по улицам в Москве не запрещается, несмотря на отмену праздничных мероприятий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «России 24».

«Но можете себе представить, если мы в этот непростой период устроим рождественские ярмарки, новогодние елки с огромным количеством детей, родителей, такой вот пир во время чумы?» — отметил Собянин.

Из-за угрозы распространения коронавируса в столице с 13 ноября по 15 января действует ряд новых ограничений. В их числе запрет на работу клубов, боулингов и общепитов в ночное время, с 23:00 до 6:00. Отменены новогодние и рождественские массовые гуляния, не будут работать традиционные базары и фестивали.

При этом власти Москвы собираются сохранить праздничную атмосферу в городе, украсив улицы традиционной иллюминацией. Кроме того, не меняется график работы ледовых катков. «Новый год будет по расписанию, это большой семейный праздник, и у нас огромная традиция в России праздновать это дома, в кругу семьи», — говорил Собянин.