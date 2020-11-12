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Операция в Сирии ,  
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В Сирии попытались взорвать российский патруль

Российский военный патруль в Сирии
Российский военный патруль в Сирии (Фото: Министерство обороны РФ)

В сирийской провинции Дераа неизвестные заложили взрывное устройство на пути следования российского патруля. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич, передает ТАСС.

«На пути следования колонны в районе населенного пункта Мусейфра произошел подрыв неустановленного самодельного взрывного устройства», — уточнил он.

Незначительные повреждения получил бронеавтомобиль «Тигр». Среди российских военнослужащих пострадавших нет.

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Патруль российской военной полиции в сопровождении бойцов сирийских органов безопасности следовал по маршруту Изра — Сахват эль-Камх. После инцидента вся техника и российские военнослужащие благополучно вернулись в пункт дислокации. Российская и сирийская стороны расследовали происшествие.

Гринкевич отметил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зарегистрировали 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Российские патрули не первый раз подвергаются атакам в Сирии. В августе взрыв произошел на участке трассы М-4. О жертвах среди российско-турецкого патруля, следовавшего этим маршрутом, не сообщалось. В июле боевики организовали взрыв на той же дороге около города Эрих, пострадали трое российских военнослужащих и несколько турецких.

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