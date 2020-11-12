В Сирии попытались взорвать российский патруль

Гринкевич отметил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зарегистрировали 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Российские патрули не первый раз подвергаются атакам в Сирии. В августе взрыв произошел на участке трассы М-4. О жертвах среди российско-турецкого патруля, следовавшего этим маршрутом, не сообщалось. В июле боевики организовали взрыв на той же дороге около города Эрих, пострадали трое российских военнослужащих и несколько турецких.