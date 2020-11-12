В Сирии попытались взорвать российский патруль
В сирийской провинции Дераа неизвестные заложили взрывное устройство на пути следования российского патруля. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич, передает ТАСС.
«На пути следования колонны в районе населенного пункта Мусейфра произошел подрыв неустановленного самодельного взрывного устройства», — уточнил он.
Незначительные повреждения получил бронеавтомобиль «Тигр». Среди российских военнослужащих пострадавших нет.
Патруль российской военной полиции в сопровождении бойцов сирийских органов безопасности следовал по маршруту Изра — Сахват эль-Камх. После инцидента вся техника и российские военнослужащие благополучно вернулись в пункт дислокации. Российская и сирийская стороны расследовали происшествие.