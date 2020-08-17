На маршруте российско-турецкого патруля в Сирии произошел взрыв

Фото: Российский Центр примирения в Сирии / ТАСС

На пути следования российско-турецкого патруля в городе Идлибе произошел взрыв, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Никто из российских военных не пострадал.

«На маршруте следования патруля произошел подрыв неустановленного боеприпаса вблизи от турецкой машины сопровождения», — говорится в сообщении центра.

В ведомстве уточнили, что патруль проходил в зоне деэскалации «Идлиб» по участку трассы М-4.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Утром 14 июля сирийские боевики привели в действие взрывное устройство на участке патрулирования российских и турецких военных. Это произошло на трассе М-4 около города Эриха. При взрыве пострадали трое российских военнослужащих и несколько турецких. Также получила повреждения военная техника.