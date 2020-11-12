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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав разрешил привлекать студентов для тестирования на COVID на дому

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Студентов медицинских вузов после третьего курса теперь можно будет привлекать к проведению тестирования на COVID-19 на дому. Соответствующий пункт указан в поправках Минздрава к приказу о временном порядке организации работы медицинских учреждений в условиях эпидемии.

«Допускается привлечение к оказанию медицинской помощи <...> лиц с высшим медицинским образованием, а также лиц, освоивших образовательную программу высшего медицинского образования в объеме трех курсов и более (по специальности «Сестринское дело» — двух курсов и более)», — говорится в документе.

Перед тем как студентов привлекут к помощи врачам, они должны пройти обучение по краткосрочным дополнительным профессиональным программам длительностью не менее 36 часов.

Минздрав рекомендовал лечить COVID-19 на дому с помощью телемедицины
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Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

В октябре вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Минобрнауки поручено задействовать преподавателей и студентов старших курсов вузов «не только в борьбе с коронавирусом, но и [во всем] первичном звене». Московские вузы сообщали, что готовы направить своих сотрудников и студентов на эту работу.

Весной президент Владимир Путин уже поручал Минздраву привлечь аспирантов медицинских вузов к борьбе с коронавирусом. Глава государства также распорядился предусмотреть для них компенсацию за работу в опасных условиях.

COVID-19 коронавирус студенты
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