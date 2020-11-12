Власти Москвы напомнили о переносе ноябрьских каникул на октябрь

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Осенние каникулы в школах Москвы не отменяли, их ранее перенесли на начало октября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы, передает агентство «Москва».

«Осенние каникулы в московских школах не отменяли, они прошли в начале октября и были продлены до двух недель», — отметили в департаменте.

В ведомстве отметили, что следующие каникулы для московских школьников наступят только зимой.

Ранее по решению мэра Москвы Сергея Собянина осенние каникулы прошли во всех столичных школах одновременно с 5 по 18 октября. После этого ученики первых–пятых классов вернулись к очному обучению в школах, а учеников шестых–одиннадцатых классов перевели на дистанционный формат обучения. В департаменте образования и науки Москвы РБК поясняли, что осенние каникулы в школах были перенесены на октябрь, и в начале ноября школьники будут учиться.