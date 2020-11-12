Власти Москвы исключили закрытие продуктовых магазинов на ночь

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Власти Москвы не собираются ограничивать время работы продовольственных магазинов из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает ТАСС.

«Продовольственные круглосуточные или ночные магазины в Москве продолжают работать после 23:00. Ограничивать время их работы не планируется», — сказал Немерюк.

Ранее в Москве объявили о новых ограничительных мерах из-за COVID-19. Одной из них стал запрет на работу с 23:00 до 6:00 ночных клубов, караоке, баров, боулинга и заведений общепита. При этом кафе и ресторанам по-прежнему разрешается круглосуточно вести торговлю на вынос и осуществлять курьерскую доставку готовых блюд.

Новые ограничения вступят в силу 13 ноября и останутся в силе до 15 января 2021 года. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сохранение запретов на период новогодних праздников должно избавить бизнес от «ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий».