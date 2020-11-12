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Уволили заведующего филиалом больницы, где ребенка таскали за волосы

Фото:nsk_mama / VK
Фото: nsk_mama / VK

В Новосибирске уволили заведующего детским филиалом областной туберкулезной больницы после возбуждения двух уголовных дел в отношении медсестер за жестокое обращение с детьми, которые проходили лечение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«11 ноября уволен заведующий филиалом. Старшая сестра филиала и старшая сестра отделения, где произошли инциденты, понижены в должности», — говорится в сообщении.

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Фото:Следственный комитет РФ

Соответствующие решения были приняты после работы совместной комиссии минздрава и детского омбудсмена Новосибирской области, отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в больнице увеличат количество нянь для детей. Также руководство больницы готовит документы для получения лицензии на образовательную деятельность, чтобы нанять воспитателя. Кроме того, в местах общего пользования планируется установить видеонаблюдение, добавили в министерстве.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой медсестра областной туберкулезной больницы берет девочку за волосы и кидает на кровать.

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Фото:nsk_mama / VK

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СК начал проверку, в отношении одной из медсестер было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК России (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией). Женщину уволили.

В ходе расследования дела следователи выявили еще один факт совершения насилия над ребенком другим сотрудником больницы. Против еще одной медсестры также возбудили дело по ст. 156 УК России.

Новосибирск жестокое обращение с детьми заведующий
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