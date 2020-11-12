Роспотребнадзор назвал группу наиболее подверженных пневмонии людей

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Взрослые городские жители ежегодно составляют 70% среди всех заболевающих внебольничными пневмониями в России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Наиболее тяжело внебольничные пневмонии протекают у лиц пожилого возраста, а также на фоне сопутствующих заболеваний», — говорится в сообщении ведомства.

Как объяснили в Роспотребнадзоре, внебольничная пневмония — это острое заболевание, развившееся у человека вне стационара или диагностированное в первые 48 часов от момента госпитализации. У больного наблюдаются такие симптомы, как лихорадка, кашель, выделение мокроты, боль в грудной клетке и одышка.

В ведомстве добавили, что внебольничная пневмония становится наиболее частым осложнением при коронавирусной инфекции COVID-19.