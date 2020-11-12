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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор назвал группу наиболее подверженных пневмонии людей

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Взрослые городские жители ежегодно составляют 70% среди всех заболевающих внебольничными пневмониями в России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Наиболее тяжело внебольничные пневмонии протекают у лиц пожилого возраста, а также на фоне сопутствующих заболеваний», — говорится в сообщении ведомства.

Как объяснили в Роспотребнадзоре, внебольничная пневмония — это острое заболевание, развившееся у человека вне стационара или диагностированное в первые 48 часов от момента госпитализации. У больного наблюдаются такие симптомы, как лихорадка, кашель, выделение мокроты, боль в грудной клетке и одышка.

В ведомстве добавили, что внебольничная пневмония становится наиболее частым осложнением при коронавирусной инфекции COVID-19.

Собянин заявил о росте заболеваемости ОРВИ и пневмонией в Москве
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Фото:Максим Мишин / АГН «Москва»

По данным Роспотребнадзора, в динамике заболеваемости внебольничной пневмонией в России нет четко выраженной сезонности, однако летом заболеваемость все же несколько ниже.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 тарифы на лечение пациентов с внебольничной пневмонией были увеличены в два раза.

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Ранее председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова отмечала, что лечение пациентов с коронавирусной инфекцией в легкой форме в системе обязательного медицинского страхования тарифицируется как лечение пневмонии. Лечение заболевания средней степени тяжести обходится на 40% дороже, достигая 100 тыс. руб.

пневмония Роспотребнадзор
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